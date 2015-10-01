DC sinematik evreninin karakterlerinden biri olan Wonder Woman filmi için yeni fragman, Türkçe altyazı desteği ile yayımlandı. Birçok yeni sahnenin yer aldığı fragman, filmin oldukça heyecan dolu olacağını bizlere gösteriyor. Özellikle ana karakterin çocukluğuna ve güçlerini kazanmasına tanıklık ettiğimiz sahneler oldukça heyecan verici. Gal Gadot’un Wonder Woman rolü ile başrolde olduğu filmde Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner ve Saïd Taghmaoui gibi isimler de yer alıyor. 2 Haziran‘da vizyona girecek filmin yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.