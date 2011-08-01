Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Wonder Woman 1984 için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:49 - Tarih: 10 Aralık 2019 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Wonder Woman 1984DC'nin başarılı filmi Wonder Woman'ın devam niteliğindeki yeni filmi, Wonder Woman 1984 için fragman paylaşıldı. Gal Gadot'un başrolündeki filmin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen ve Robin Wright gibi isimler yer alıyor. Filmde, Diana Prince'in Max Lord ve önemli düşmanlarından Cheetah'a karşı mücadelesi anlatılacak.

Wonder Woman 1984 Fragman İzle

5 Haziran 2020 tarihinde vizyona girecek olan Wonder Woman 1984 için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Wonder Woman 1984 Fragman İzle

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri