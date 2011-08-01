Wonder Woman 1984 için Fragman Geldi

DC'nin başarılı filmi Wonder Woman'ın devam niteliğindeki yeni filmi, Wonder Woman 1984 için fragman paylaşıldı. Gal Gadot'un başrolündeki filmin oyuncu kadrosunda Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen ve Robin Wright gibi isimler yer alıyor. Filmde, Diana Prince'in Max Lord ve önemli düşmanlarından Cheetah'a karşı mücadelesi anlatılacak.

5 Haziran 2020 tarihinde vizyona girecek olan Wonder Woman 1984 için paylaşılan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Wonder Woman 1984 Fragman İzle