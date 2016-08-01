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Windows’un Yıllar Boyunca Yaşadığı Değişim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:36 - Tarih: 07 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Windowsun Yıllar Boyunca Yaşadığı DeğişimMicrosoft‘un geliştirdiği bir işletim sistemi olan Windows, 1985 senesinden bu yana hâlâ aktif olarak kullanılıyor ve geliştirilmeye de devam ediyor. Bir YouTube kanalı vasıtası ile “Windows’un Evrimi” başlığı altında bir video kaydedildi. Bu video ile birlikte Windows 1.0‘dan Windows 10‘a kadar olan değişim konu ediliyor. Böylelikle Windows’un ne denli gelişim gösterdiğini de bu vesile ile anlamış oluyoruz. İlgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Windows’un Evrimi

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