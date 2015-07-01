Siz de internet üzerinden Windows temp klasörü silme ile alakalı araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Bazı bilgisayar kullanıcıları dosyalar arasında dolaşırken “Windows temp klasörü ne işe yarar?” sorusunu sorabiliyor ve acaba “temp klasörünü silmek bilgisayara zarar verir mi?” diye düşünebiliyorlar. Bilindiği gibi yeni bir bilgisayar alındığı zaman ve üzerinden belli bir süre geçtikten sonra çeşitli nedenlere bağlı olarak yavaşlayabilir. Bu yavaşlama nedenlerinden biri de içerisinde çöp dosyaların fazlaca birikmesidir. Bahsettiğimiz bu gereksiz dosyalar yine bilgisayarınızın temp klasöründe depolanmaktadır.

Geçici olarak ihtiyaç duyulan klasörleri içeren Windows temp dosyası, zaman içerisinde temizlenmesi gerekir. Örneğin DVD üzerinden bir kurulum yaparken dosyalar önce buraya kaydedilir ve sonradan Program Files klasörüne iletilir. Sonrasında da temp klasörü içinde gereksiz atık dosyalar kalmış olur. Temp dosyası temizleme işlemi de hiçbir şekilde bilgisayarınıza zarar vermez. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak temp dosyası temizleme işlemini yerine getirebilirsiniz.

Windows Temp Klasörü Nasıl Silinir?

Temp klasörünü açmak için öncelikle arama kısmına “ Çalıştır ” yazarak ilgili uygulamayı çalıştırınız. Kısayol olarak “WİN+R” tuşlarına basabilirsiniz.

” yazarak ilgili uygulamayı çalıştırınız. Kısayol olarak “WİN+R” tuşlarına basabilirsiniz. Çalıştır uygulamasında gelen kutucuğa “ %temp% ” yazın ve enter tuşuna basınız.

” yazın ve enter tuşuna basınız. Karşınıza gelen Temp klasöründe klasörün içerisindeki tüm dosyaları “CTRL+A” komutu ile seçiniz ve “Delete” tuşuna basarak, çıkan uyarıya “Evet” diyerek onaylayınız.

Son olarak silme işleminin ardından bilgisayarınızı yeniden başlatınız.

“Windows temp klasörü nasıl silinir?” sorusunun cevabı bu kadar basit. Temp dosyası temizleme işlemiyle birlikte güven içerisinde daha seri bir şekilde Windows işletim sistemli bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.