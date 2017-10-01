Her ne kadar en eski işletim sistemlerinden birine sahip olsa da Microsoft neredeyse hiçbir zaman mobil cihazlarda Apple ya da Samsung kadar yenilikçi olamamıştı. Özellikle uygulama mağazasının yetersizliği Windows Phone kullanıcılarının en büyük şikâyetlerinden biri haline gelmişti. Şirket mobil cihazlar piyasasında yer almak içi birçok büyük hamlede, satın almada bulundu. Metro arayüzü geliştirdi ve yeni cihazlar üretti, ama yine de istenilen konumda hatta ilk 3′te bile yer alamadı. Zaten bir süredir medyada dolanan haberleri doğrular nitelikte bir açıklama da Joe Belfiore‘dan geldi.

Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada artık Microsoft’un Windows Mobile ile akıllı telefon pazarında yer almayacağını söyleyen Belfiore, aynı zamanda Apple ve Samsung cihazlarını deneyimlediğini ve gerçekten uygulama mağazası olarak bu markalardan geride kaldıklarını onayladı.

Yine de akıllı telefon pazarını boş bırakacağını düşünmediğimiz Microsoft’un yeni ve daha yenilikçi planları olduğunu düşünüyoruz.