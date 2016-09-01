Evet, mevcut diskinizin nedense şu sıralar çok dolu olduğunu biz de tahmin edebiliyoruz. Çünkü Windows’da güncelleme yapıldıktan sonra, Windows.old adlı bir klasör oluşur ve bunun içerisinde eski işletim sistemi dosyaları bulunur. Bayağı da bir alan kaplar. Dolayısı ile eğer ki önceki versiyona geri dönmeye niyetiniz yok ise ve alan kazanmak istiyor iseniz, Windows.old klasörünü silmenizde bir sakınca bulunmuyor. En azından böylelikle bilgisayarınızdaki alan miktarı da artacaktır.

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