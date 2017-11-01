Windows Media Player‘da tekrar çalma işlemi aslında birçok yeni bilgisayar kullanıcısının merak ettiği bir konudur. En azından hatırlıyorum da, bilgisayar konusunda yeni zamanlarımda benim de araştırdığım bir konu idi. Basit ancak bilen için kolay. Dolayısı ile bizler de her zaman olduğu gibi, tüm bilgisayar kullanıcılarını düşünerek bilgi paylaşımı sağlıyor olacağız. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Media Player’da otomatik şarkı oynatma işlemini gerçekleştirmeyi öğrenebilirsiniz.

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Windows Media Player’da Tekrar Çalma Nasıl Yapılır?

Dinlediğiniz şarkı penceresini açın.

Yinelemeyi aç butonuna bir kez tıklayın.