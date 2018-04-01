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Windows Defender ile Cihazınızın Sağlığını Denetleyin

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 20:50 - Tarih: 03 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Windows Defender ile Cihazınızın Sağlığını DenetleyinBilgisayarımızın stabil bir şekilde çalışabilmesi için, sağlığının da yerinde olması gerekiyor. Bilgisayar sağlığını denetlemek için aslında birçok yardımcı program mevcut. Ancak biz istersek Windows 10‘da Windows Defender ile de cihaz performansını, sağlığını kolaylıkla denetleyebilir, herhangi bir sistem sorunu olup olmadığını check edebiliriz. Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de cihazınızın performansını bugün denetlemeyi düşünebilirsiniz. Pratik ve yararlı bir özellik kesinlikle.

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Windows Defender ile Cihaz Sağlığını Denetleyin

  • Öncelikle Windows Defender‘ı açın.
  • Cihaz performansı ve sağlığı sekmesine tıklayın.

Windows Defender ile Cihazınızın Sağlığını Denetleyin

  • Sağlık raporu bölümünden cihaz sağlığını kontrol edebilirsiniz.

Windows Defender ile Cihazınızın Sağlığını Denetleyin

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