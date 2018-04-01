Windows Defender ile Cihazınızın Sağlığını Denetleyin

Bilgisayarımızın stabil bir şekilde çalışabilmesi için, sağlığının da yerinde olması gerekiyor. Bilgisayar sağlığını denetlemek için aslında birçok yardımcı program mevcut. Ancak biz istersek Windows 10‘da Windows Defender ile de cihaz performansını, sağlığını kolaylıkla denetleyebilir, herhangi bir sistem sorunu olup olmadığını check edebiliriz. Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek siz de cihazınızın performansını bugün denetlemeyi düşünebilirsiniz. Pratik ve yararlı bir özellik kesinlikle.

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Windows Defender ile Cihaz Sağlığını Denetleyin

Öncelikle Windows Defender ‘ı açın.

‘ı açın. Cihaz performansı ve sağlığı sekmesine tıklayın.