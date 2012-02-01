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Windows 8′de Hızlı Kapatma Nasıl Olur?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:44 - Tarih: 26 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Windows 8de Hızlı Kapatma Nasıl Olur?Bildiğiniz gibi Windows 8 sürümü ile birlikte bu zamana kadar alıştığımız başlat menüsü kaldırıldı. Bazı eklentilerle aynı görünüm sağlanabilse de çoğu kişide artık değiştirilmiş oldu. Bilgisayarı kapatmak için mouse ile ya sağ üste gelip ‘Güç’ sekmesinden ya da sol alta sağ tıklayıp, ‘Kapatın veya oturumu kapatın’ sekmesinden tıklama yapılması gerekiyor. Bunun dışında da bilgisayarı açma tuşuna basılı tutularak hızlı kapatma sağlanır, fakat bu yapılmaması gereken zararlı bir harekettir.

Windows 8de Hızlı Kapatma Nasıl Olur?

Bilgisayarı açma tuşunu kullanarak doğrudan kapatma değil de, yine de hızlı bir şekilde kısayol kullanarak kapatmak mevcut. Çoğu kişinin bildiği ancak bilmeyenlerin de olabileceğini düşünerek, bilgisayarı kapatma kısayolunu tekrar hatırlatalım.

Windows 8de Hızlı Kapatma Nasıl Olur?

Bilgisayarınızı hızlıca kapatmak istiyorsanız masaüstü ekranındayken yapmanız gereken klavyenizden “ALT + F4” tuş kombinasyonuna basmak. Karşınıza gelen uyarı ekranında da “Tamam” diyerek bilgisayarınızı hızlıca kapatabilirsiniz.

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