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Windows 8.1′de Kolay Ekran Görüntüsü Almak

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:50 - Tarih: 24 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Windows 8.1de Kolay Ekran Görüntüsü AlmakBilgisayarınızı kullanırken ekran görüntüsü almak için ne yaparsınız? Ya ekran alıntısı aracını kullanarak istediğiniz alanı seçersiniz ya da Print Screen tuşuna basarak tüm ekranın görüntüsünü alıp, ardından Paint gibi bir programa yapıştırıp istediğiniz alanı kırparsınız. Bu yazımızda da eğer açık olan programların görüntüsünü almak istiyorsanız çok basit bir yolunu anlatacağız. Bu yol ile ekran alıntısı aracı ile ya da Paint programıyla görselinizi kesmenize gerek kalmayacak.

Windows 8.1de Kolay Ekran Görüntüsü Almak

Kolay Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Bu işlem ile sadece bilgisayar ekranınızdaki en önde ve aktif olan pencerenin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Örneğin bir programı açtınız ve bunu kenarlarından kesmeye çalışarak ekran görüntüsü almak istiyorsunuz.

O zaman bu kısa yöntemi kullanarak, kenarlarından kesmeye gerek kalmadan sadece o programın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Windows 10 kullanıcıları da aynı yöntemi kullanabilirler.

  • Sadece aktif pencerenin ekran görüntüsünü almak için “Alt + Print Screen” tuş kombinasyonuna basmanız yeterlidir.
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