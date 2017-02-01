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Windows 8.1′de Klasör Simgesi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 18:33 - Tarih: 15 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Windows 8.1de Klasör Simgesi Değiştirme Nasıl Yapılır?Bilgisayarınızın masaüstünde bulunan klasörlerin standart simgelerinden sıkıldıysanız bunu basit adımlarla değiştirebilirsiniz. Windows klasör simgesi değiştirme adımlarını diğer sürümü farklı olan işletim sistemlerinde de uygulayabilirsiniz. Bazı kullanıcılar tarafından dosya simgesi değiştirme işlemi gereksiz gibi görünse de, bilgisayarınızın masaüstünde çok sayıda klasör varsa ve bazılarını daha belirgin yapmak isterseniz kullanışlı bir iş olabiliyor. Dosya simgesi değiştirme için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Windows 8.1de Klasör Simgesi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows’da Klasör Simgesi Değiştirme

  • Öncelikle simgesini değiştirmek istediğiniz klasöre sağ tıklayın ve ‘Özellikler‘ seçeneğini seçin.
  • Ardından açılan özellikler ekranındayken üstte yer alan sekmelerden “Özelleştir” sekmesine tıklayın.
  • Aşağıda yer alan ‘Simge Değiştir…‘ butonuna tıklayın ve açılan ekranda istediğiniz simgeyi seçerek ‘Tamam’ butonuna tıklayarak onaylayın. Açık kalan diğer ekranı da ‘Tamam’ diyerek onaylayın.

Windows’da klasör simgesi değiştirme işlemini işte bu kadar basit adımları uygulayarak yapabilirsiniz.

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