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Windows 8.1′de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:37 - Tarih: 17 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Windows 8.1de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı ÖğrenelimBilgisayarınızdan tam performans alabilmeniz için birtakım ince ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, Güç Seçenekleri bölümünde yer alan seçenekleri uygun bir biçimde düzenlemeniz bu yönde oldukça önem arz etmektedir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bilgisayarınız için uygun gördüğünüz güç seçeneğini aktive edebilmektesiniz. Windows 8.1 için ilgili yönergeler aşağıda yer almakta olup, bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Windows 8.1′de Başlangıç Arka Planını Değiştirelim

Güç Seçenekleri Nasıl Ayarlanır?

  • Öncelikle Denetim Masası‘na giriş yapın.

Windows 8.1de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı Öğrenelim

  • “Güç Seçenekleri” bağlantısına tıklayın.

Windows 8.1de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı Öğrenelim

  • Açılan sayfa ile dilediğiniz konfigürasyon işlemlerini yapabilirsiniz.

Windows 8.1de Güç Seçeneklerini Yapılandırmayı Öğrenelim

Peki siz, Dengeli mi Yüksek Performans mı kullanıyorsunuz?
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