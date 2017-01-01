Bilgisayarınızdan tam performans alabilmeniz için birtakım ince ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin, Güç Seçenekleri bölümünde yer alan seçenekleri uygun bir biçimde düzenlemeniz bu yönde oldukça önem arz etmektedir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bilgisayarınız için uygun gördüğünüz güç seçeneğini aktive edebilmektesiniz. Windows 8.1 için ilgili yönergeler aşağıda yer almakta olup, bilmeyenler için faydalı olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Windows 8.1′de Başlangıç Arka Planını Değiştirelim

Güç Seçenekleri Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle Denetim Masası‘na giriş yapın.

“Güç Seçenekleri” bağlantısına tıklayın.

Açılan sayfa ile dilediğiniz konfigürasyon işlemlerini yapabilirsiniz.

Peki siz, Dengeli mi Yüksek Performans mı kullanıyorsunuz?