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Windows 10′daki Yüzeylerde Tema Rengini Göstermek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:18 - Tarih: 09 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'daki Yüzeylerde Tema Rengini GöstermekWindows 10 ile ilgili içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise, saydamlık efektini kapatmak ve koyu tema nasıl kullanılır gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Windows 10′daki yüzeylerde tema rengini göstermeyi öğreniyor olacağız. Yani, örneğin başlık çubuklarında tema rengini aktif edebiliriz. Bu güzel bir görünümünü beraberinde getirecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilir, hemen ilgili özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Windows.old Klasörü Nedir? Silinmeli midir?

Windows 10′daki Yüzeylerde Tema Rengini Göstermek

  • Masaüstünde sağ tıklayın.
  • Kişiselleştir‘e tıklayın.
  • Renkler‘e tıklayın.
  • İlgili seçenekleri kendinize göre onaylayabilirsiniz.

Windows 10'daki Yüzeylerde Tema Rengini Göstermek

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