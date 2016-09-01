Windows 10 ile ilgili içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde ise, saydamlık efektini kapatmak ve koyu tema nasıl kullanılır gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Windows 10′daki yüzeylerde tema rengini göstermeyi öğreniyor olacağız. Yani, örneğin başlık çubuklarında tema rengini aktif edebiliriz. Bu güzel bir görünümünü beraberinde getirecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilir, hemen ilgili özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.

AYRICA: Windows.old Klasörü Nedir? Silinmeli midir?

Windows 10′daki Yüzeylerde Tema Rengini Göstermek