Windows 10‘un çoğu kullanıcısının da bildiği üzere, güncellemeler zorunlu olarak yapılıyor. Yani bu yönde bizlere bir opsiyon pek sunulmuyor. Güvenliğimiz için ise güncellemeleri yapmak mantıklı olabilir. Ancak zaman zaman, bu uzun güncellemeleri ertelemek isteyebilirsiniz. Bunun için Windows 10′da “yükseltme erteleme” seçeneği bulunmakta olup, dilerseniz belli bir süre güncellemelerin yüklenmesini erteleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle güncellemeler bir süre boyunca yüklenmeyecektir.

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Windows 10′da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

Başlat menüsüne tıklayın.

Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Güncelleştirme ve güvenlik bölümüne girin.

Gelişmiş seçenekler bağlantısına tıklayın.