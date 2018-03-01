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Windows 10′da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:25 - Tarih: 04 Mart 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?Windows 10‘un çoğu kullanıcısının da bildiği üzere, güncellemeler zorunlu olarak yapılıyor. Yani bu yönde bizlere bir opsiyon pek sunulmuyor. Güvenliğimiz için ise güncellemeleri yapmak mantıklı olabilir. Ancak zaman zaman, bu uzun güncellemeleri ertelemek isteyebilirsiniz. Bunun için Windows 10′da “yükseltme erteleme” seçeneği bulunmakta olup, dilerseniz belli bir süre güncellemelerin yüklenmesini erteleyebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle güncellemeler bir süre boyunca yüklenmeyecektir.

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Windows 10′da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

  • Başlat menüsüne tıklayın.

Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar bölümüne giriş yapın.

Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

  • Güncelleştirme ve güvenlik bölümüne girin.

Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

  • Gelişmiş seçenekler bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

  • Yükseltmeleri ertele kutucuğunu işaretleyin.

Windows 10'da Yükseltme Erteleme Nasıl Yapılır?

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