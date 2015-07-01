Windows 10 işletim sistemi yüklü yeni bir bilgisayar aldınız ve internet hızı sorunu mu yaşıyorsunuz? Bunun nedeni Microsoft‘un yeni bir güncelleme yayınladığı zaman sunucularını büyük yükün altına sokmamak için diğer Windows 10 kullanıcılarının bilgisayarları üzerinden dağıtması yüzündendir. Yazılım devinin kullandığı bu yöntem yüzünden bant genişliğiniz gereksiz yere kullanılarak hem kotanız çok harcanıyor hem de kendi bilgisayarınız ve ağa bağlı diğer bilgisayarlar yavaş internet sorunu yaşıyor. Windows 10 internet hızı sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki basit adımları uygulayarak bundan kurtulabilirsiniz.

Windows 10 İnternet Hızı Sorunu ve Çözümü

Windows 10 internet yavaşlığı sorunundan muzdarip iseniz, Windows 10 internet hızını arttırma için aşağıdakileri uygulayabilirsiniz.

Öncelikle “Arama” yerine ‘windows update’ yazarak karşınıza çıkan “Windows Update ayarları” uygulamasına tıklayın.

Karşınıza gelen ‘Güncelleştirme durumu’ ekranından aşağıdaki “Gelişmiş Seçenekler” sekmesine tıklayın.

Daha sonra gelen “Gelişmiş Seçenekler” ekranında aşağıdaki “Güncellemelerin nasıl teslim edileceğini seç” bağlantısına tıklayın.

Son olarak “Birden çok yerden güncelleştirmeler” başlığı altındaki anahtarı kapalı duruma getirin.

Bu değişikliği yaptıktan sonra bilgisayarınız, güncellemeleri dağıtmak için diğer Windows 10 bilgisayarları üzerinden (P2P – peer-to-peer) dağıtım sistemini artık kullanmayacak ve Windows 10 internet hızı sorunu çözülmüş olacak. Bununla birlikte güncellemeleri bu yöntemle alamayacak ve yalnızca Microsoft sunucularından alabileceksiniz.