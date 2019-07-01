Bilgisayarınızı açarken sürekli Wi-Fi bağlantısı sağlamak yorucu olabilir. Bu yüzden Windows 10'da Wi-Fi otomatik bağlansın isteyebilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarı açarken sizin bir işlem yapmanıza gerek kalmaz ve İnternet bağlantısı otomatik olarak sağlanır. En azından bu şekilde bir kolaylık elde edebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

1) Ağ ve İnternet ayarları ögesini açın sekmesine tıklayın.

2) Bağlantı özelliklerini değiştir bağlantısına tıklayın.

3) Aralığa girdiğinde otomatik bağlan seçeneğini Açık konumuna getirin.