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Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:42 - Tarih: 17 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Windows 10'da Wi-Fi Otomatik BağlansınBilgisayarınızı açarken sürekli Wi-Fi bağlantısı sağlamak yorucu olabilir. Bu yüzden Windows 10'da Wi-Fi otomatik bağlansın isteyebilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarı açarken sizin bir işlem yapmanıza gerek kalmaz ve İnternet bağlantısı otomatik olarak sağlanır. En azından bu şekilde bir kolaylık elde edebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

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Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

1) Ağ ve İnternet ayarları ögesini açın sekmesine tıklayın.

Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

2) Bağlantı özelliklerini değiştir bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

3) Aralığa girdiğinde otomatik bağlan seçeneğini Açık konumuna getirin.

Windows 10'da Wi-Fi Otomatik Bağlansın

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