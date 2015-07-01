Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.975 yazıda 7.575 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10′da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:28 - Tarih: 06 Mayıs 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10da Varsayılan Uygulamaları DeğiştirelimWindows 10‘daki varsayılan uygulamaları beğenmiyor olabilirsiniz. Yani varsayılan web tarayıcısı, müzik çalar ve video oynatıcısı gibi uygulamaları değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylelikle bir daha bu gibi programlarda sizin seçtiğiniz uygulama aktive olacaktır. Peki, bu işlemi nasıl yapabiliriz? Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda Windows 10′da varsayılan uygulamaları değiştirmek için gerekli olan adımları öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Windows 10′da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

Windows 10′da Varsayılan Uygulamaları Değiştirmek

  • Arama kutucuğuna gelin.

Windows 10da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

  • Varsayılan Programlar yazın.

Windows 10da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

  • Varsayılan Programlar seçeneğine tıklayın.

Windows 10da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

  • Açılan sayfada varsayılan uygulamaları seçebilirsiniz.

Windows 10da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri