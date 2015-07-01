Windows 10‘daki varsayılan uygulamaları beğenmiyor olabilirsiniz. Yani varsayılan web tarayıcısı, müzik çalar ve video oynatıcısı gibi uygulamaları değiştirmek isteyebilirsiniz. Böylelikle bir daha bu gibi programlarda sizin seçtiğiniz uygulama aktive olacaktır. Peki, bu işlemi nasıl yapabiliriz? Aşağıda yer alan adımlar doğrultusunda Windows 10′da varsayılan uygulamaları değiştirmek için gerekli olan adımları öğrenebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Windows 10′da Ağ Unutma Nasıl Yapılır?

Windows 10′da Varsayılan Uygulamaları Değiştirmek

Arama kutucuğuna gelin.

Varsayılan Programlar yazın.

Varsayılan Programlar seçeneğine tıklayın.