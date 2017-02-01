Yeni bir bilgisayar aldığımız zaman artık içerisine Windows 10 işletim sistemi kurulu halde gelmektedir. Yeni alındığı zaman Windows 10 Türkçe dilinde olsa da, internet üzerinde bulunan Windows 10 kurulduğu zaman bazen İngilizce olabiliyor. Birçok kullanıcı da Windows 10 Türkçeleştirme işleminin nasıl yapılacağını bilemeyebilir. Windows 10 işletim sistemi kullanıyorsanız ve Türkçe dil paketi ya da başka bir dil yükleme yapmak isterseniz aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Windows 10 Türkçeleştirme Nasıl Yapılır?

Windows 10′da Türkçe dil paketi yükleme işlemleri önceki sistemlerdekine benzemektedir.

Öncelikle ‘Arama‘ uygulamasına ‘Region and Language‘ yazın ve çıkan sekmeyi açın. “Bölge ve Dil Ayarları” ekranı karşınıza gelecektir.

Ardından Languages başlığı altında yer alan “+” şeklindeki butona tıklayın ve oradan “Türkçe” dil paketini seçin.

Daha sonra Türkçe dil paketini seçin ve “ Options ” butonuna tıklayın. Açılan ekranda tekrar üzeride yer alan “ Download ” butonuna tıklayarak dil paketini indirin.

” butonuna tıklayın. Açılan ekranda tekrar üzeride yer alan “ ” butonuna tıklayarak dil paketini indirin. İndirme bittikten sonra önceki ekranda (yukarıdaki görsel) yer alan yukarıdaki ülke kısmını “Turkey” yapın ve son olarak Türkçe dil paketini seçtikten sonra “Set as default” butonuna tıklayarak varsayılan olarak tanımlayın.

Windows 10 Türkçe dil paketi indirilip, varsayılan olarak ayarlandıktan sonra sisteminizi yeniden başlatmalısınız. Windows 10 Türkçeleştirme işlemi için bu kısa adımları uygulamanız yeterlidir.