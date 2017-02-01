Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.806 yazıda 7.411 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10′da Türkçe Dil Paketi Nasıl Yüklenir?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:51 - Tarih: 23 Şubat 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10da Türkçe Dil Paketi Nasıl Yüklenir?Yeni bir bilgisayar aldığımız zaman artık içerisine Windows 10 işletim sistemi kurulu halde gelmektedir. Yeni alındığı zaman Windows 10 Türkçe dilinde olsa da, internet üzerinde bulunan Windows 10 kurulduğu zaman bazen İngilizce olabiliyor. Birçok kullanıcı da Windows 10 Türkçeleştirme işleminin nasıl yapılacağını bilemeyebilir. Windows 10 işletim sistemi kullanıyorsanız ve Türkçe dil paketi ya da başka bir dil yükleme yapmak isterseniz aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Windows 10da Türkçe Dil Paketi Nasıl Yüklenir?

Windows 10 Türkçeleştirme Nasıl Yapılır?

Windows 10′da Türkçe dil paketi yükleme işlemleri önceki sistemlerdekine benzemektedir.

  • Öncelikle ‘Arama‘ uygulamasına ‘Region and Language‘ yazın ve çıkan sekmeyi açın. “Bölge ve Dil Ayarları” ekranı karşınıza gelecektir.

Windows 10da Türkçe Dil Paketi Nasıl Yüklenir?

  • Ardından Languages başlığı altında yer alan “+” şeklindeki butona tıklayın ve oradan “Türkçe” dil paketini seçin.

Windows 10da Türkçe Dil Paketi Nasıl Yüklenir?

  • Daha sonra Türkçe dil paketini seçin ve “Options” butonuna tıklayın. Açılan ekranda tekrar üzeride yer alan “Download” butonuna tıklayarak dil paketini indirin.
  • İndirme bittikten sonra önceki ekranda (yukarıdaki görsel) yer alan yukarıdaki ülke kısmını “Turkey” yapın ve son olarak Türkçe dil paketini seçtikten sonra “Set as default” butonuna tıklayarak varsayılan olarak tanımlayın.

Windows 10 Türkçe dil paketi indirilip, varsayılan olarak ayarlandıktan sonra sisteminizi yeniden başlatmalısınız. Windows 10 Türkçeleştirme işlemi için bu kısa adımları uygulamanız yeterlidir.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri