Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.774 yazıda 7.380 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10′da Tema Rengini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:53 - Tarih: 08 Şubat 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Windows 10da Tema Rengini DeğiştirelimMicrosoft‘un son işletim sistemi Windows 10 beraberinde birçok özelliği de getiriyor. Biz de geçtiğimiz içeriklerimizde, otomatik güncellemeleri kapatmak ve giriş sayfası düğmesini göstermek gibi oldukça kolay adımlardan bahsetmiştik. Peki, bilgisayarınızı kendinize özel kılmak adına tema rengini değiştirmeyi düşündüğünüz oldu mu? Bunu yapmak oldukça basit. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10′da tema rengini değiştirmeyi hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Kamera Kullanımını Kapatalım

Windows 10′da Tema Rengi Nasıl Değiştirilir?

  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10da Tema Rengini Değiştirelim

  • Kişiselleştirme bölümüne giriş yapın.

Windows 10da Tema Rengini Değiştirelim

  • Renkler sekmesine tıklayın.

Windows 10da Tema Rengini Değiştirelim

  • “Tema rengi” adlı renk skalasından dilediğiniz rengi seçin.

Windows 10da Tema Rengini Değiştirelim

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri