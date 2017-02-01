Microsoft‘un son işletim sistemi Windows 10 beraberinde birçok özelliği de getiriyor. Biz de geçtiğimiz içeriklerimizde, otomatik güncellemeleri kapatmak ve giriş sayfası düğmesini göstermek gibi oldukça kolay adımlardan bahsetmiştik. Peki, bilgisayarınızı kendinize özel kılmak adına tema rengini değiştirmeyi düşündüğünüz oldu mu? Bunu yapmak oldukça basit. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10′da tema rengini değiştirmeyi hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Kamera Kullanımını Kapatalım

Windows 10′da Tema Rengi Nasıl Değiştirilir?

Ayarlar butonuna tıklayın.

Kişiselleştirme bölümüne giriş yapın.

Renkler sekmesine tıklayın.