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Windows 10′da Saydamlık Efektini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:22 - Tarih: 04 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'da Saydamlık Efektini KapatmakWindows 10 ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bir içeriğimizde ise Windows 10′da koyu tema nasıl kullanılır, konusunu işlemiştik. Şimdi ise Windows 10′da saydamlık efektini kapatmak nasıl olur, bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi Windows 10′da genel olarak birçok sayfada geçerli olan bir saydamlık efekti söz konusu. Dolayısı ile arzu ederseniz, bu saydamlık efektini tamamen kapatabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Windows 10′da Masaüstü Simgelerini Gizlemek

Windows 10′da Saydamlık Efektini Kapatmak

  • Masaüstünde iken sağ tıklayın.
  • Kişiselleştir sekmesine tıklayın.
  • Sol menüdeki Renkler‘e tıklayın.
  • Saydamlık efektleri adlı bölüme gelin.

Windows 10'da Saydamlık Efektini Kapatmak

  • İlgili seçeneği ise Kapalı konuma getirin.

Windows 10'da Saydamlık Efektini Kapatmak

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