Geçtiğimiz içeriğimizde Windows 10′da kamera kullanımını kapatmak ile ilgili adımları incelemiştik. Şimdi ise mikrofon kullanımını kapatmayı öğreneceğiz. Peki, bunu neden yapmalıyız? Elbette, güvenlik için. Mikrofon kullanımına sahip uygulamalar söz konusu olabilir. Bu yüzden güvenlik amaçlı olarak tüm uygulamalar için mikrofonu kapatabilirsiniz. Windows 10‘da mikrofonu nasıl kapatabileceğinizi aşağıdaki adımlar doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Arka Plan Uygulamalarını Kapatalım

Windows 10′da Mikrofon Nasıl Kapatılır?

Öncelikle Ayarlar butonuna tıklayın.

Gizlilik bölümüne giriş yapın.

Sol menüdeki Mikrofon sekmesine tıklayın.