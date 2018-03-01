Zaman zaman masaüstündeki ögeler çok kalabalık bir hâle geliyor olabilir. Bu çok normal. Veya gizlemek istediğiniz bir klasör var ise, bu da bir sebep gizlemek için. Sonuç olarak, Windows 10‘da masaüstü simgelerini gizlemek istiyorsanız, bunun için uğraşmanıza gerek yok. Aşağıdaki adımları izleyerek, masaüstünü tertemiz bir hâle getirebilirsiniz. Aynı yöntem ile tekrar ögeleri gösterebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Umarız faydalı olur.

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Windows 10′da Masaüstü Simgelerini Gizlemek

1) Masaüstünde sağ tıklayın.

2) Görünüm > Masaüstü öğelerini göster seçeneğini deaktif edin.