MAC adresi, bilgisayarın üretici tarafından atanan fiziksel bir adresidir. Her bilgisayarın MAC adresi birbirinden benzersiz, farklıdır. Zaman zaman Wi-Fi gibi konularda kullanmak üzere bilgisayarımızın MAC adresini öğrenmemiz gerekebilir. Peki örneğin, Windows 10‘da MAC adresi öğrenme nasıl yapılır biliyor musunuz? Oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bilgisayarınızın MAC adresini öğrenme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

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Bilgisayarımızın MAC Adresini Öğrenelim

Çalıştır‘ı açın.

Kutucuğa “cmd” yazın ve ilerleyin.

Açılan pencerede “ipconfig /all” yazın ve Enter’a basın.