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Windows 10′da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:19 - Tarih: 12 Mayıs 2017 - Yorum: 0
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Windows 10da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?MAC adresi, bilgisayarın üretici tarafından atanan fiziksel bir adresidir. Her bilgisayarın MAC adresi birbirinden benzersiz, farklıdır. Zaman zaman Wi-Fi gibi konularda kullanmak üzere bilgisayarımızın MAC adresini öğrenmemiz gerekebilir. Peki örneğin, Windows 10‘da MAC adresi öğrenme nasıl yapılır biliyor musunuz? Oldukça kolay bir işlemdir. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bilgisayarınızın MAC adresini öğrenme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Varsayılan Uygulamaları Değiştirelim

Bilgisayarımızın MAC Adresini Öğrenelim

  • Çalıştır‘ı açın.

Windows 10da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

  • Kutucuğa “cmd” yazın ve ilerleyin.

Windows 10da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

  • Açılan pencerede “ipconfig /all” yazın ve Enter’a basın.

Windows 10da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

  • Physical Address alanında MAC adresiniz yazmaktadır.

Windows 10da MAC Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

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