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Windows 10′da Kamera Kullanımını Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 09:49 - Tarih: 05 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Windows 10da Kamera Kullanımını KapatalımTahmin edebileceğiniz üzere bazı uygulamalar kamera kullanmakta. Ancak kişisel güvenliğiniz için kamera kullanımını tamamen kapatabilirsiniz. Yani Windows 10‘da kamera kullanımını tüm uygulamalar için otomatik olarak kapatabilmek mümkün. Aşağıda yer alan adımları izlemeniz durumunda, ilgili listede de yer alan uygulamalar kameranıza kullanamayacaktır. Dilerseniz hemen ilgili adımlara geçelim ve bunun nasıl yapılabildiğini öğrenelim.

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Windows 10′da Kamera Nasıl Kapatılır?

  • Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10da Kamera Kullanımını Kapatalım

  • Gizlilik bölümüne giriş yapın.

Windows 10da Kamera Kullanımını Kapatalım

  • Kamera sekmesine tıklayın.

Windows 10da Kamera Kullanımını Kapatalım

  • “Uygulamaların kameramı kullanmasına izin ver” seçeneğini deaktif edin.

Windows 10da Kamera Kullanımını Kapatalım

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