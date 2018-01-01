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Windows 10′da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 22:31 - Tarih: 09 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Windows 10'da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?Microsoft‘un işletim sistemi Windows 10 günümüzde birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Güvenlik bakımından da oldukça donanımlı olan işletim sistemi, Defender ile birlikte geliyor. Dolayısı ile bilgisayarınız varsayılan olarak Defender’a emanet. Ancak elbette sizler de manuel olarak hızlı tarama yapabilirsiniz. Aralıklarla bilgisayarınızı taratmanız yerinde bir davranış olacaktır. Windows 10′da tarama yapmayı aşağıdan öğrenebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

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Windows 10′da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

  • Windows Defender‘ı açın.

Windows 10'da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

  • Virüs ve tehdit koruması adlı sekmeye tıklayın.

Windows 10'da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

  • Hızlı tarama butonu ile tarama yapabilirsiniz.

Windows 10'da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

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