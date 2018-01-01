Microsoft‘un işletim sistemi Windows 10 günümüzde birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Güvenlik bakımından da oldukça donanımlı olan işletim sistemi, Defender ile birlikte geliyor. Dolayısı ile bilgisayarınız varsayılan olarak Defender’a emanet. Ancak elbette sizler de manuel olarak hızlı tarama yapabilirsiniz. Aralıklarla bilgisayarınızı taratmanız yerinde bir davranış olacaktır. Windows 10′da tarama yapmayı aşağıdan öğrenebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

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Windows 10′da Hızlı Tarama Nasıl Yapılır?

Windows Defender‘ı açın.

Virüs ve tehdit koruması adlı sekmeye tıklayın.