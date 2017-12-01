Microsoft, Windows 10 ile mevcut ürününü geliştirmeye devam ediyor. Dolayısı ile gerek stabilite, gerek güvenlik için Windows 10′u orijinal kullanmanızın yanı sıra, güncellemeleri de aralıklarla manuel olarak denetlemeniz yerinde bir davranış olacaktır. Bilgisayarda işiniz olmadığı zamanlarda, aşağıdaki adımları izleyerek güncelleme denetleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle Windows otomatik olarak güncellemeleri arayacak ve eğer bir güncelleme var ise yükleyecektir.

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Windows 10′da Güncelleme Denetleme Nasıl Yapılır?

Başlat menüsüne tıklayın.

Ayarlar butonuna tıklayın.

Güncelleştirme ve Güvenlik bölümüne giriş yapın.