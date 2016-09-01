Windows 10‘da bildiğiniz üzere birçok performans ayarı mevcut. Örnek olarak, güç modu da bunlardan bir tanesi. Yani dilerseniz pil odaklı, dilerseniz de performans odaklı güç modunu ayarlayabilirsiniz. Sağ alt menüdeki pil simgesine tıkladığınızda karşınıza çıkan güç modu skalasını dilediğiniz gibi değiştirmeniz yeterli olacaktır. Böylelikle bilgisayarınız otomatik olarak belirlediğiniz güç modunda çalışmaya başlayacaktır. Başka bir ayarlamaya ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: Windows 10′u Hızlandırmak için Harika Bir Yol

Windows 10′da Güç Modu Değiştirme Nasıl Yapılır?