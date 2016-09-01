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Windows 10′da Görev Çubuğunu Gizleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:12 - Tarih: 04 Mart 2017 - Yorum: 0
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Windows 10da Görev Çubuğunu GizleyelimBilgisayarınızda zaman zaman farklılık yapmayı düşünebilirsiniz. Bunun için dilerseniz görev çubuğu simgelerini küçültebilir, arka plan resmini değiştirebilirsiniz. Ayrıca kendinize bir profil fotoğrafı belirleyebileceğiniz gibi, bu gibi birçok kişiselleştirme yapabilirsiniz. Peki, Windows 10′da görev çubuğunu gizlemenin nasıl yapılabileceğini biliyor musunuz? Böylelikle daha geniş bir ekranda çalışma yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Windows 10′da Masaüstüne Bilgisayar Simgesini Getirelim

Windows 10′da Görev Çubuğu Nasıl Gizlenir?

  • Kişiselleştir sekmesine tıklayın.

Windows 10da Görev Çubuğunu Gizleyelim

  • Görev Çubuğu bölümüne giriş yapın.

Windows 10da Görev Çubuğunu Gizleyelim

  • “Masaüstü modunda görev çubuğunu otomatik olarak gizle” seçeneğini aktive edin.

Windows 10da Görev Çubuğunu Gizleyelim

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