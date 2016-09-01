Bilgisayarınızda zaman zaman farklılık yapmayı düşünebilirsiniz. Bunun için dilerseniz görev çubuğu simgelerini küçültebilir, arka plan resmini değiştirebilirsiniz. Ayrıca kendinize bir profil fotoğrafı belirleyebileceğiniz gibi, bu gibi birçok kişiselleştirme yapabilirsiniz. Peki, Windows 10′da görev çubuğunu gizlemenin nasıl yapılabileceğini biliyor musunuz? Böylelikle daha geniş bir ekranda çalışma yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

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Windows 10′da Görev Çubuğu Nasıl Gizlenir?

Kişiselleştir sekmesine tıklayın.

Görev Çubuğu bölümüne giriş yapın.