Geçtiğimiz içeriklerimizde Windows 10‘da tema rengini değiştirmek ve otomatik güncellemeleri kapatmak gibi konuların yanı sıra, kamera ve mikrofon kapatmak gibi konulara da değinmiş idik. Şimdi ise daha çok yer açmak adına, görev çubuğu simgelerini otomatik olarak küçültmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle, görev çubuğuna daha fazla simge ekleyebileceksiniz. Aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacak olup, dilerseniz aynı bölüm ile işlemi geri alabilirsiniz.

AYRICA: Windows 10′da Yavaş İnternet Sorunu ve Çözümü

Windows 10′da Görev Çubuğunu Küçültme

Kişiselleştir sekmesine tıklayın.

Görev Çubuğu bölümüne giriş yapın.