Windows 10 işletim sistemi gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlarken, birçok yeni kullanıcı da “Windows 10 açılış şifresi kaldırma nasıl olur?” diye internette araştırma yapıyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar her açılışta ya da ekran koruyucuya geçtiğinde şifre istemektedir. En stabil işletim sistemlerinden biri olan Windows 10‘u kullanıyorsanız ve açılışta şifre sormasın istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak basit ve pratik şekilde bunu halledebilirsiniz.

Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma İşlemi

Birçok yenilik ile gelen Windows 10, bazı kullanıcılar için istemedikleri özelliklerle olabiliyor. Siz de Windows 10′da giriş şifresi kaldırma düşüncesindeyseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.