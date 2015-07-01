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Windows 10′da Açılış Şifresi Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:46 - Tarih: 29 Ocak 2017 - Yorum: 0
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Windows 10da Açılış Şifresi Kaldırma Nasıl Yapılır?Windows 10 işletim sistemi gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlarken, birçok yeni kullanıcı da “Windows 10 açılış şifresi kaldırma nasıl olur?” diye internette araştırma yapıyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar her açılışta ya da ekran koruyucuya geçtiğinde şifre istemektedir. En stabil işletim sistemlerinden biri olan Windows 10‘u kullanıyorsanız ve açılışta şifre sormasın istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayarak basit ve pratik şekilde bunu halledebilirsiniz.

Windows 10da Açılış Şifresi Kaldırma Nasıl Yapılır?

Windows 10 Giriş Şifresi Kaldırma İşlemi

Birçok yenilik ile gelen Windows 10, bazı kullanıcılar için istemedikleri özelliklerle olabiliyor. Siz de Windows 10′da giriş şifresi kaldırma düşüncesindeyseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

  • Windows 10 açılık şifresi kaldırma için ilk olarak başlat menüsü sekmesi yanındaki arama simgesine tıklayın.
  • Çıkan arama kutucuğuna “netplwiz” yazın ve Enter tuşuna basın.
  • Ardından gelen kullanıcı hesapları ekranında bilgisayarınızın adı yer almaktadır. Üstünde bulunan “Kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir.” ifadesinin yanındaki kutucuğun tik işaretini kaldırın.
  • Son olarak “Tamam” butonuna tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
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