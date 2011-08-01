Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 kullanan bazı kullanıcılar, werfault.exe hatası ile karşılaşabiliyor. Werfault.exe uygulama hatası, bazı programları açarken ekrana hata penceresinin gelmesiyle ve programın hiç açılmamasıyla görülebiliyor. Bilgisayarınızda aniden programlara girmiyor, yani werfault.exe hatası alıyorsanız şu çözümü deneyebilirsiniz.

Werfault.exe Hatası Çözümü - Giriş Noktası Bulunamadı Hatası

Windows 10 bozuk görüntü hatası şeklinde de internet üzerinden aramalar mevcut. Böyle sorunla karşılaştığınızda şu işlemleri deneyebilirsiniz;

Öncelikle Windows arama bölümüne " Hizmetler " yazın ve uygulamayı açın.

" yazın ve uygulamayı açın. Ardından " Windows Hata Raporlama Hizmeti "ni bulun ve sağ tıklayıp, özellikler yapın.

"ni bulun ve sağ tıklayıp, özellikler yapın. Açılan özellikler penceresinde "Başlangıç türü" olarak "Devre dışı" yapın ve tamam butonuna tıklayarak onaylayın. Hizmet durumu çalışıyor ise durdurun.

Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatarak, hatanın giderilip giderilmediğini deneyebilirsiniz. Eğer giderilmez ise bununla birlikte aşağıdakileri de deneyebilirsiniz.

Windows arama bölümüne " Komut İstemi " yazın ve uygulamayı sağ tıklayarak, " Yönetici olarak çalıştır " seçeneğine tıklayın.

" yazın ve uygulamayı sağ tıklayarak, " " seçeneğine tıklayın. Sonrasında açılan pencereye SFC / SCANNOW yazıp enter tuşuna basın.

yazıp enter tuşuna basın. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Windows 10 ya da diğer sürümlerinde werfault.exe hatası çözümü için bunları deneyebilirsiniz. Genellikle bu işlemler ile birlikte sorunun geçtiği görülmektedir.