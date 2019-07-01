Windows 10 beraberinde birçok yeniliği de getirdi. Ancak bazı alışkın olduğumuz özelliklere ulaşmak için çok az da olsa efor sarf etmemiz gerekmektedir. Windows 10'da silme onayı uyarısı varsayılan olarak devre dışıdır. Yani bir dosya sildiğiniz zaman, uyarı mesajı almadan çöp kutusuna gönderilir. Windows 10 silme onay mesajını göstermek ise isteğe bağlı olarak çok kolaydır. Çöp kutusuna gelip öncelikle sağ tıklayıp, Özellikler sekmesine gelin. Açılan pencerede ise Silme onay iletişim kutusunu göster seçeneğini onaylayın. Bundan sonra bir dosya sildiğinizde, öncelikle silme onay uyarısı ile karşılaşacaksınız.
Windows 10 Silme Onay Mesajını Göstersin
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:33 - Tarih: 15 Temmuz 2019 - Yorum: 0
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