Bazı yavaşlık sorunlarının getirdiği Windows 8 hayal kırıklığı, Temmuz 2015 yılında Windows 10 işletim sisteminin tanıtımıyla rahatlığa kavuştu. Ancak Microsoft'un Windows 10 için 1 milyar hedefi 2017'de tutmadı ve şimdiye kadar 900 milyonu aştı. 1 milyar hedefi için Şubat-Mart 2020 düşünülüyor.

Windows 10 Kullanan Cihaz Sayısı 900 Milyonu Aştı

Windows 8 sonrası birçok kişi yükseltmek yerine ya da yükseltenler de geri dönüş ile Windows 7'ye geçmişti. Şirket de kampanyalar ile Windows 10'a çekmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar ile 2019 yılında Windows 10 yukarı doğru başarılı bir ivme kazanmaya başladı.

Özellikle kışın yapılacak kampanyalar ve Kara Cuma (Black Friday) gibi özel günlerde satışların artması ile 1 milyar hedefin aşılması bekleniyor.