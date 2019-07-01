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Windows 10 Her Şey Büyüdü Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:11 - Tarih: 14 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Windows 10 Her Şey Büyüdü Sorunu ve ÇözümüGoogle üzerinde "Windows 10 her şey büyüdü," veya "Windows 10 simgeler büyüdü," şeklinde aramalar yapılabiliyor. Yanlışlıkla aldığınız bir aksiyon yüzünden başlat menüsü dahil, birçok simge büyümüş olabilir. Ancak endişelenmenize gerek. Bu sorunu çözmek için, öncelikle masaüstünde iken sağ tıklayın ve Görüntü ayarları sekmesine tıklayın. Ölçek ve düzen adlı bölüme gelerek; Metin, uygulama ve diğer öğelerin boyutunu değiştir adlı seçeneğin 100% (Önerilen) olmasına dikkat edin. Eğer öyle değil ise, bu şekilde yapın.

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Windows 10 Her Şey Büyüdü Sorunu ve Çözümü

Windows 10 Her Şey Büyüdü Sorunu ve Çözümü

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