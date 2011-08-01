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Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 16 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?Windows 10'u daha stabil ve güvenli kullanmak için düzenli olarak güncellemeleri yapmanızda fayda bulunuyor. Buna ek olarak, yapılan tüm güncellemeleri görüntülemek de isteyebilirsiniz. Bunun için ise, güncelleştirme geçmişini görüntülemek adına bir bölüm bulunuyor. Eğer ki, yaptığınız tüm güncellemelerin bir listesini görmek ve incelemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10 Görev Çubuğundaki Etiketleri Gizlemek

Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

1) Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

2) Güncelleştirme ve Güvenlik bağlantısına tıklıyoruz.

Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

3) Güncelleştirme geçmişini görüntüle butonuna tıklayınız.

Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

4) Karşınıza yapılan tüm güncelleştirmeler listelenecektir.

Windows 10 Güncelleştirme Geçmişini Görüntüleme Nasıl Yapılır?

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