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Windows 10 Güncellemeleri 7 Gün Durdurmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 13 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Windows 10 Güncellemeleri 7 Gün DurdurmakMaalesef ki Windows 10 üzerinde güncellemeleri tamamen kapatmak şu an için mümkün görünmüyor. "Birçok yolu var," diyebilirsiniz ancak bu çözüm önerileri de bir zaman sonra etkisiz kalıyor. Bu yüzden Windows 10 için gelen son güncellemeler ile Windows 10 güncellemeleri duraklatmak mümkün olmaktadır.

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Windows 10 Güncellemeleri 7 Gün Durdurmak

Windows 10 güncellemeleri yedi gün durdurmak isteyebilirsiniz. Bir hafta herhangi bir güncelleme bildirimi de almazsınız. Bunun için Güncelleştirme ve Güvenlik bölümüne gelin ve aşağıdaki görselde görebileceğiniz üzere, Güncelleştirmeleri 7 günlüğüne duraklat adlı butona bir kere tıklayın.

Windows 10 Güncellemeleri 7 Gün Durdurmak

Bu işlem Windows 10 için sadece 7 günlüğüne güncellemeleri kapatmış olmanıza olanak sağlamaktadır. Ardından yeni güncellemeler tekrar karşınıza çıkmaya devam edecektir. Bu süreyi değiştirmek için ise, aynı bölümdeki en altta yer alan Gelişmiş seçenekler bölümüne gidebilirsiniz.

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