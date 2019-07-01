Windows 10'da görev çubuğunda bir Kişiler simgesi bulunur. Bu simgeye tıklayarak, kişilerinizde bulunanlarla daha hızlı konuşmanız amaçlanmıştır. Ancak bu özelliği kullanmıyor iseniz, Windows 10 görev çubuğundaki kişiler simgesini gizlemek istemeniz olasıdır. Bunun için ise görev çubuğunda iken sağ tıklayın ve Kişileri görev çubuğunda göster seçeneğindeki onayı kaldırın. Hepsi bu.

Windows 10 Görev Çubuğundaki Kişiler Simgesini Gizlemek

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