Windows 10'da görev çubuğunda bir arama simgesi bulunur. Bu arama simgesine tıkladığınız zaman ise, açılan sayfadan arama yapabilirsiniz. Fakat bildiğiniz gibi başlat menüsüne direkt yazarak da arama yapılabilmektedir. Bu yüzden Windows 10 görev çubuğundaki arama simgesini gizlemek isteyebilirsiniz.

Windows 10 Görev Çubuğunda Arama Simgesini Gizlemek

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Bunun için öncelikle görev çubuğunda iken sağ tıklayınız. Ardından ise Ara > Gizli seçeneğini onaylayın. Bu şekilde görev çubuğundaki arama simgesi kaybolacaktır. İlgili bölüme ait görsel hemen aşağıda yer almaktadır.