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Windows 10 Google Chrome Çökme Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:01 - Tarih: 21 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Windows 10 Google Chrome Çökme Sorunu ve ÇözümüBir Windows 10 kullanıcısıyım. Bir süre önce ise sürekli Google Chrome kendini kapatıyor idi. Yani otomatik olarak kapatıyor olup, bu durumda yapılacak bir şey düşünmek de çok zor oluyor. Ancak ben çözüm için araştırmalar yaparken, aklıma Windows 10′un tüm güncellemelerini yapmak geldi ve o günün ardından çökme derdi sona erdi. Dolayısı ile Windows 10′da Google Chrome çökme sorunu yaşıyorsanız, Windows 10 güncellemelerinin tümünü yapmayı deneyin. Göreceksiniz ki, artık çökme sorunu kalmayacak. Belki biraz uzun sürecek ancak en azından çökme derdi son bulacaktır.

Google Chrome Çökme Derdine Son!

Windows 10 Google Chrome Çökme Sorunu ve Çözümü

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