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Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:27 - Tarih: 12 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?Geceleri bilgisayar kullanırken, gözünüzün yorulması olası bir durumdur. Bu yüzden arzu ederseniz, Windows 10'da varsayılan olarak bulunan Gece Işığı adlı özelliği aktive duruma getirebilirsiniz. Bu şekilde akşam bilgisayar kullanımı durumlarında, gözünüz çok yorulmayacaktır. Ayrıca, gece ışığı miktarını da dilediğiniz gibi belirleyebilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10 gece ışığı özelliğini açmayı öğrenebilirsiniz. Hemen adımları inceliyor olacağız.

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Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz.

Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

2) Sistem adlı butona tıklayalım.

Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

3) Gece ışığı seçeneğini Açık konuma getirebilirsiniz.

Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

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