Geceleri bilgisayar kullanırken, gözünüzün yorulması olası bir durumdur. Bu yüzden arzu ederseniz, Windows 10'da varsayılan olarak bulunan Gece Işığı adlı özelliği aktive duruma getirebilirsiniz. Bu şekilde akşam bilgisayar kullanımı durumlarında, gözünüz çok yorulmayacaktır. Ayrıca, gece ışığı miktarını da dilediğiniz gibi belirleyebilmektesiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10 gece ışığı özelliğini açmayı öğrenebilirsiniz. Hemen adımları inceliyor olacağız.

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Windows 10 Gece Işığı Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz.

2) Sistem adlı butona tıklayalım.

3) Gece ışığı seçeneğini Açık konuma getirebilirsiniz.