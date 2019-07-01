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Windows 10 Fare İzi Gösterme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:05 - Tarih: 15 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Windows 10 Fare İzi Gösterme Nasıl Yapılır?Windows 10'da fare ile ilgili geçtiğimiz içeriğimizde, fare hızı ayarlamak adına adımlara göz atmıştık. Şimdi ise, Windows 10 fare izi gösterme nasıl oluyor, bu konuyu öğrenelim. Eğer ki fare imlecinde arkasından gelen bir iz göstermek istiyor iseniz, bu işlemi yapmak oldukça kolay. Başlat menüsünde sağ tıklayın ve Ara sekmesine tıklayarak, Fare ayarlarınızı değiştirin aramasını yapın.

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Windows 10 Fare İzi Gösterme Nasıl Yapılır?

Bu bölüme girdikten hemen sonra ise, sağ menüde yer alan Ek fare seçenekleri bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede İşaretçi Seçenekleri bölümüne giderek, hemen altta yer alan Görünürlük başlığındaki İşaretçi izini göster seçeneğini aktive edin. Hepsi bu kadar...

Windows 10 Fare İzi Gösterme Nasıl Yapılır?

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