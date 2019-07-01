Windows 10'da kolaylıkla internet üzerinden indirdiğiniz fare imlecini yükleyebilirsiniz. Yani mouse cursor olarak da geçen fare imleci, daha farklı tasarımlara da sahip olabiliyor. İnternet üzerinden çeşitli sitelerde bunlara göz atabilirsiniz.

Sonuç olarak ise, Windows 10'da fare imleci yüklemek için, öncelikle Fare Özellikleri bölümüne geldikten sonra, İşaretçiler sekmesine tıklayın. Düzen başlığı altındaki Farklı Kaydet... butonuna da tıklayarak yeni fare imlecinizi hemen yükleyebilirsiniz. İlgili bölüme ait görsel aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Windows 10 Fare İzi Gösterme Nasıl Yapılır?

Windows 10 Fare İmleci Yükleme Nasıl Yapılır?