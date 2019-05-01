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Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:47 - Tarih: 02 Temmuz 2019 - Yorum: 0

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?Windows 10 hızlandırmak için birçok yöntem mevcut. Animasyonların da maalesef ki bir miktar kaynak kullanımı sağladığı bir gerçek. Bu yüzden gelen son güncellemeler ile Windows 10'da daha hızlı aksiyon alabilmek mümkündür. Windows 10 animasyon kapatma işlemi de bu yüzden oldukça kolay. Bu şekilde birçok alandaki animasyon özelliği devre dışı olacak ancak hız bazında artış sağlayacaksınız. Sizin için animasyonlar önemli değil ise, Windows 10'da animasyon kapatma yöntemini aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Windows 10 Varsayılan Tarayıcı Değiştirmek

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Başlangıç'a tıklayın.

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar butonuna tıklayın.

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Erişim Kolaylığı bölümüne giriş yapın.

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Monitör sekmesine gelin.

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

5) Windows'ta animasyonları göster seçeneğini Kapalı konuma getirin.

Windows 10 Animasyon Kapatma Nasıl Yapılır?

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