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Windows 10 (1803) Güncellemesi Yayımlandı

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:28 - Tarih: 02 Mayıs 2018 - Yorum: 0
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Windows 10 (1803) Güncellemesi YayımlandıDün güncellemeleri denetlemek istedim ve Windows 10‘un 1803 numaralı güncellemesinin resmi olarak yayımlandığını fark ettim. Güncelleme biraz uzun sürdü ancak şu an gerçekten de her şey stabil olarak çalışıyor. Güncelleme ile birlikte birçok yenilik bizlerle. Ayrıca görünüm bazında da birtakım değişiklikler söz konusu. Dolayısı ile işletim sisteminizi daha stabil ve güvenli bir hâle getirmek için, mutlaka güncelleme yapın. Yenilikleri ise aşağıdaki video ile izleyebilirsiniz.

Windows 10 (1803) Güncellemesi Yayımlandı

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