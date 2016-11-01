Netflix tarafından 100 milyon dolarlık bütçe ile hazırlanan ve yılın en iddialı yapımlarından biri olan Bright için ikinci fragman gün yüzüne çıktı. Netflix’in en pahalı orijinal filmi olan Bright, ırklar arası çatışmayı merkezine alıyor. Suicide Squad’ın yönetmeni David Ayer tarafından yönetilen filmin başrolünde başarılı oyuncu Will Smith ve Joel Edgerton yer alıyor. Keyifli ve bir o kadar heyecan verici bir aksiyon sunacak gibi görünen film, 22 Aralık’ta çıkacak. Filmin ikinci fragmanını Türkçe alt yazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.