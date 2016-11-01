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Will Smith’in Yeni Fantastik Filmi Bright için 2. Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:04 - Tarih: 28 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Will Smithin Yeni Fantastik Filmi Bright için 2. Fragman GeldiNetflix tarafından 100 milyon dolarlık bütçe ile hazırlanan ve yılın en iddialı yapımlarından biri olan Bright için ikinci fragman gün yüzüne çıktı. Netflix’in en pahalı orijinal filmi olan Bright, ırklar arası çatışmayı merkezine alıyor. Suicide Squad’ın yönetmeni David Ayer tarafından yönetilen filmin başrolünde başarılı oyuncu Will Smith ve Joel Edgerton yer alıyor. Keyifli ve bir o kadar heyecan verici bir aksiyon sunacak gibi görünen film, 22 Aralık’ta çıkacak. Filmin ikinci fragmanını Türkçe alt yazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz.

Will Smithin Yeni Fantastik Filmi Bright için 2. Fragman Geldi

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