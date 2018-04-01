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Wikiquote (Vikisöz) Nedir? Ne İşe Yarar?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:00 - Tarih: 14 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Wikiquote (Vikisöz) Nedir? Ne İşe Yarar?Maalesef ki şu an ülkemizde Wikipedia engelli durumda. Bu konu hakkında pek çok şey yazılabilir ancak konumuz bu değil. Wikiquote adlı web sitesini daha önce duymuş muydunuz? İçerisinde birçok ünlü insana ait anlamlı söz bulunuyor. Türkçe olarak da versiyonu bulunan Vikisöz, içerisinde kayda değer özlü sözleri barındıran büyük bir plâtformdur. Dolayısı ile zaman zaman ziyaret etmeniz kesinlikle faydalı olacaktır. Şu an ülkemizde engelli olmadığı için kullanmaya hemen başlayabilirsiniz.

Adres: Vikisöz (Türkçe)

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