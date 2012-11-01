Whatsapp kullanan arkadaşlarınızın sohbet sırasında bazı kelimeleri kalın, eğik ya da üstü çizili şekilde yazabildiğini görmüşsünüzdür. Güncelleme ile gelen bu özelliği basit şekilde siz de kullanabilirsiniz. İstenilen kelimeyi seçip kalın seçeneğini seçmek gibi olmasa da, kelimenin başına ve sonuna basit eklemeler yaparak halledebilirsiniz. Siz de Whatsapp üstü çizili yazma ya da kalın veya eğik yazı yazmak isterseniz aşağıdaki basit adımları uygulayabilirsiniz.

Whatsapp Kalın, Eğik ve Üstü Çizili Yazı

Kalın Yazı Yazmak: Whatsapp kalın yazı yazabilmek için kelimenin başına ve sonuna sadece yıldız (*) işareti koymanız yeterlidir. *kalın yazı* >> kalın yazı

Eğik (italik) Yazı Yazmak: Whatsapp eğik yazı yazmak için kelimenin başına ve sonuna alt tire (_) işareti koymanız yeterlidir. _eğik yazı_ >> eğik yazı

Üstü Çizili Yazı Yazmak: Whatsapp üstü çizili yazma için ise aynı şekilde kelimenin başına ve sonuna tilde (~) işaretini koymalısınız. ~üstü çizili yazı~ >> üstü çizili yazı

Bunların yanı sıra bu küçük kod parçacıklarını birbirleriyle kullanabilirsiniz. Örneğin hem kalın hem de eğik yazmak için iki işareti de kullanmalısınız. *_hem kalın hem de eğik yazı_* >> hem kalın hem de eğik yazı

Son olarak, bütün bunları yapabilmek için hem sizin hem de karşınızdakinin whatsapp güncellemesini yüklemiş olması gerektiğini de belirtelim.