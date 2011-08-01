WhatsApp'a Ücretli Özellik Eklendi

Popüler WhatsApp uygulaması, hem iOS hem de Android kullanıcıları için güncellenerek ücretli bir özellik kazandı. Daha önce Any.do uygulaması ile anlaşma sağlayan WhatsApp, şimdi bu güncelleme ile bütünleşik olarak geliyor. Kullanıcılar bu sayede ücretli (5.99$) bir şekilde hatırlatıcı kurabilecek.

Any.do’nun WhatsApp hesabı üzerinden hatırlatılması gereken mesajı atıyorsunuz ve zamanı gelince size mesaj atıyor. Bu özelliğin insanların hayatını kolaylaştıracağı söylense de, bazı kullanıcılar zaten akıllı telefonlarda olan bu özellik için para vermeyi gereksiz buluyorlar.