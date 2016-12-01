Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ve son zamanların diğer önemli mesajlaşma uygulaması olan Telegram‘da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Bulunan açıkla birlikte sohbet edilen kullanıcının hesabı tamamen ele geçirilebiliyor. WhatsApp ve Telegram’da uçtan uca koruma sistemi bulunsa da İsrailli güvenlik şirketi Check Point, bu güvenlik korumasını geçerek basit bir şekilde hesapları ele geçirdiğini açıkladı. Yapılan işlem ise içerisinde kodlar bulunan görsel görünümlü bir dosyayı hesabı ele geçirilmek istenen kişiye yollamak.

Zararlı dosyalar gönderilirken dosya ön izlemesi olarak fotoğraf görüneceği için karşı taraftaki kişi fotoğraf indirdiğini düşünüp tıklarsa hesap bilgilerini vermiş oluyor. WhatsApp ve Telegram, 2 yıldır mevcut olan açığı doğruladı ve bu güvenlik açığını kapattıklarını belirtti. Açığın kapatıldığı belirtilse de güvenilir olmayan kaynaklardan link türevinde bir içerik ya da görsel gelirse açmamanızı öneririz.