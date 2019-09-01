WhatsApp Nedir? Ne İşe Yarar? WhatsApp Messenger İndirin

WhatsApp, bir mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkan popüler bir uygulamadır. Android cihazınıza WhatsApp indirmek için "WhatsApp Messenger" sayfasına ulaşmanız yeterli. iOS cihazınıza WhatsApp indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz. Bu şekilde ilgili yönergeler doğrultusunda mobil cihazınıza kurulum sağlayabilirsiniz.

Teknobeyin.com olarak WhatsApp Nedir ve WhatsApp Ne İşe Yarar gibi konularda da bilgi vermek istiyoruz. Bu uygulamayı kullananlar, WhatsApp Hikâyesi ile ilgili birçok konuyu da merak edebilirler. İşte bu yüzden öncelikle WhatsApp Messenger'ın indirme linkini paylaşmak istedik sizlerle. Şimdi ise WhatsApp ile ilgili merak edilebilecek birçok şeyi daha paylaşıyor olacağız. WhatsApp hakkında güzel bir makale olacak diye düşünüyoruz.

WhatsApp Nedir? WhatsApp Ne İşe Yarar?

Aslında daha düne kadar insanlar mesajlaşmak için SMS'i kullanıyordu. Bu bilinen bir gerçek. Ancak Ocak 2010'da Jan Koum ve Brian Acton adlı iki girişimci tarafından WhatsApp adlı bir uygulama yayımlandı. Bu uygulama, SMS'in en büyük rakibi değil, neredeyse tek rakibi olacaktı. Hatta zamanla, SMS'in tozlu raflara konulmasını da beraberinde getirecekti... WhatsApp Messenger, Android ve iOS dahil birçok mobil cihaz ile uyumlu olan ve hiçbir şekilde ücret ödenmesi gerekmeyen sadece İnternet bağlantısı ihtiyacı olan, Erlang programlama dili ile geliştirilmiş olan bir mesajlaşma uygulaması olarak tanımlanabilmektedir.

Uygulama ile sadece mesaj değil, video ve fotoğraf dahil birçok multimedya ögesi gönderebilmek de mümkündür. Aileniz ve arkadaşlarınız ile grup sohbeti yapabileceğiniz gibi, dilerseniz onları ücretsiz olarak arayabilirsiniz de. WhatsApp arama özelliği, sizin telefon paketinizi kullanmaz, sadece İnternet bağlantınızı kullanır. Bu gibi avantajları ile öne çıkan WhatsApp, günümüzün en popüler uygulamaları arasında yer almaktadır.

Telefon rehberiniz ile senkronize çalışan WhatsApp için ödenmesi gereken bir bedelin olmaması da, uygulamayı bu kadar popüler hâle getirmiştir. Buraya kadar "whatsapp nedir, whatsapp ne işe yarar," gibi sorulara cevap bulmaya çalıştık. Şimdi ise WhatsApp Nasıl Kuruldu sorusuna şöyle bir kulaç atalım. En azından bu dev firmanın nereden, nereye geldiği hakkında da fikir sahibi olmuş olacaksınız.

WhatsApp Nasıl Kuruldu? WhatsApp Kurucuları Kimlerdir?

Yahoo firmasının eski çalışanları olan Jan Koum ve Brian Acton adlı iki arkadaş tarafından kurulan WhatsApp, ABD'de kurulmuştur. Jan Koum hakkında biraz konuşalım... Kendisi Ukraynalı bir internet girişimcisi olmasının yanı sıra, bir bilgisayar programcısıdır. 24 Şubat 1976 yılında dünyaya gelmiştir.

Hayatı ise tam anlamı ile zorluklarla geçmiştir. 1992 senesinde ABD'ye göç ettiklerinde, annesi bebek bakıcılığı yapmaktaydı. Jan ise bir markette yerleri süpürerek, para kazanmaya çalışıyor idi...

Gerçek bir bilgi daha verelim. Bugünün milyarderi olan Jan Koum, eskiden yemek sırasına girip, ücretsiz yemek alabilmek için çaba harcayan bir insan idi. İlerleyen senelerde ise, programlama konusunda kendisini geliştirmeye başladı.

Eğitimini ise San Jose Eyalet Üniversitesi'nde almıştır. Daha sonra bir süre Ernst & Young'da çalışan Koum, burada birlikte WhatsApp'i kuracağı arkadaşı olan Brian Acton ile tanışma fırsatını elde etti. Ardından ise, Yahoo'da çalışmaya başladı. Arkadaşı ile Yahoo firmasında çalışan Koum, bir süre sonra buradan istifa etti ve Üniversite eğitimini de tamamlamadan bıraktı.

Gelelim WhatsApp'in bir diğer kurucusu olan Brian Acton'a... Kendisi 1972 doğumlu bir internet girişimcisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar bilimleri bölümünden, Stanford Üniversitesi'nden mezun oldu. Yahoo'da çalışan Acton, bir süre sonra buradan istifa etti ve biraz kafa dinledi. Daha sonra ise Facebook ve Twitter firmalarına iş başvurusu yapmış olsa da, maalesef ki reddedildi.

Akabinde Jan Koum ve Brian Acton, para kazanmak adına fikir düşünmeye başladılar. Ardından ilk zamanlarda sürekli takılan ve donan bir uygulama olan WhatsApp doğdu... Bir ara Jan Koum pes etmeyi düşündü ancak arkadaşı Acton buna izin vermedi ve onu motive etti. İkili devam etti... Bugün ise WhatsApp, tam anlamı ile bir dev hâline gelmiş durumda... Akabinde, Facebook tarafından tam 19 milyar dolar değer biçilerek, satın alınmıştır. Şimdi ise Facebook çatısı altında hizmet vermeye devam ediyor WhatsApp. Büyümeye devam ederek elbette...

Sonuç olarak, bu içeriğimizde WhatsApp Messenger ile ilgili birçok konuyu ele almaya çalıştık. Biz sadece WhatsApp İndir yazarak bir bağlantı da paylaşabilirdik. Ancak bunun yerine WhatsApp kuruluş hikâyesine değinmeyi de tercih ettik. Umarız bu mesajlaşma uygulaması ile hayatındaki birçok insana daha kolay ulaşabilen insanlar, bu uygulamanın nasıl kurulduğunu ve nasıl emek verildiğini artık daha iyi bileceklerdir. Teşekkürler Jan ve Brian, verdiğiniz emekler için!